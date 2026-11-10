США обратятся к РФ с просьбой предоставить Украине гарантии безопасности по образцу НАТО, – Politico

Издание предполагает, что президент России Владимир Путин вряд ли согласится на это предложение.

Американские чиновники спросят Москву, согласится ли она предоставить Украине гарантии безопасности в рамках мирного соглашения о прекращении войны. Это шокирующее предложение для страны, которая начала безосновательное вторжение, пишет Politico.

Издание сообщило, что ранее США выдвигали идею гарантий безопасности по образцу НАТО, которые обязывают членов альянса прийти на помощь другим, что известно как статья 5.

Однако, по словам двух высокопоставленных представителей администрации, американские чиновники заявили, что официально обратятся к России с просьбой рассмотреть это предложение – это первый случай, когда они делают это.

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В статье предполагается, что эта важная инициатива может прозвучать в первый день двухдневных переговоров в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) с участием США, России и Украины, то есть во вторник, 10 ноября.

"Мы обратились к россиянам с просьбой дать нам возможность предоставить Украине гарантии безопасности, подобные тем, что предусмотрены статьями 4 и 5, а также чтобы НАТО предоставило такие же гарантии", – заявил изданию анонимный высокопоставленный чиновник.

Издание отметило, что непонятно, как США и европейские союзники могли бы обеспечить такие гарантии Украине, поскольку страна останется за пределами НАТО, а участники переговоров еще не пришли к согласию относительно требований России в отношении новых территорий.

В статье отмечается, что статья 4 НАТО призывает страны-члены обмениваться разведданными и обсуждать возможные варианты действий в случае, если одна из стран-членов подвергнется нападению, тогда как статья 5 предусматривает, что нападение на одного члена альянса является нападением на всех.

Примечательно, что к статье 5 прибегали лишь один раз – после терактов 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне. Также в рамках этого пакта союзники по НАТО в конечном итоге направили боевые войска для участия в войне в Афганистане.

Издание предполагает, что российский президент Владимир Путин вряд ли согласится на это предложение, учитывая, что это приведет к дальнейшей милитаризации стран, расположенных вблизи границы с Россией.

Отмечается, что Путин требовал от Украины отказаться от стремления вступить в НАТО и согласиться на жесткие ограничения численности своих вооруженных сил. Президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг эти требования.

Как отметили высокопоставленные американские представители, администрация Трампа положительно оценила позицию европейских союзников на переговорах. Они также положительно оценили недавний телефонный разговор с Путиным, президентом Финляндии Александром Стаббом и премьер-министром Йонасом Гаром Стере – хотя некоторые члены НАТО чувствовали себя отстраненными от процесса.

"Мы твердо убеждены, что на данном этапе для прекращения войны действительно необходимо, чтобы Европа участвовала в переговорах. Нам удалось организовать совместный телефонный разговор с участием представителей Финляндии, Норвегии и России, что является позитивным шагом", – отметил американский чиновник.

Издание добавило, что, по словам украинского чиновника, этот разговор был согласован с Киевом.

В то же время в Европе лидеры стремятся наладить собственный дипломатический канал для прекращения войны.

"Сейчас мы оказались в новой ситуации, когда европейские лидеры открыли прямой канал связи с Путиным, и прежняя политика отказа от контактов подходит к концу. Европа больше не полагается исключительно на [Стива] Уиткоффа, [Джареда] Кушнера и [президента Дональда] Трампа для налаживания контактов с Путиным. Позже могут состояться и другие телефонные разговоры", – отметил бывший финский чиновник Джоэл Линнайнмяки.

Переговоры в Абу-Даби: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, мир для Украины после войны не должен быть просто словом, а должен подкрепляться конкретными гарантиями безопасности, сильной армией и значительным финансированием. Зеленский назвал очень опасным "мир, состоящий из миллионов компромиссов, без стабильности, без веры и уверенности в том, что завтра не начнется еще одна война". Президент добавил, что ни Россия, ни США не могут решать, станет ли Украина членом Европейского Союза, поскольку для этого нужна поддержка других стран.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп, комментируя предстоящее мирное соглашение о прекращении войны в Украине, намекнул, что границы Украины в результате его заключения могут измениться. На вопрос, рассчитывает ли он, что "все закончится сохранением свободной и независимой Украины", Трамп заявил, что мирное соглашение будет заключено уже в ближайшее время. По его словам, "в итоге Украина приобретет несколько иные очертания". При этом Трамп уклонился от ответа на вопрос, кому лидер США доверяет больше – Зеленскому или Путину, заявив, что у него "хорошие отношения с обоими".

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