Кабмин продолжают пикетировать около 2 тысяч человек

Митингующие в количестве приблизительно 2 тысяч человек продолжают мирное пикетирование Дома правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, никаких эксцессов нет.

Люди с флагами продолжают стоять у центрального входа в здание Кабинета министров, которое оцеплено небольшой группой правоохранителей, а также влево от него на улице Садовой.

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Правоохранителей, присутствующих на улице в форменной одежде, нет. Только за зданием Министерства здравоохранения, в Мариинском парке стоит два автобуса “Богдан» и один “Неоплан” с работниками спецподразделений. Еще 3 больших автобуса сконцентрированы за стадионом “Динамо”. Из припаркованного у центрального входа Дома правительства микроавтобуса из громкоговорителей звучат украинские песни.