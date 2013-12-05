Над Киевсоветом поднят флаг Евросоюза

Церемония состоялась в соответствии с решением общего Собрания киевлян, которое проходит в здании КГГА, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской организации «Батькивщины».

По словам инициаторов церемонии, членов президиума общего Собрания, флаг Евросоюза должен был быть вывешен с первого дня Евромайдана в знак принадлежности города Киева к Европейскому содружеству и подчеркивая европейский выбор киевлян.

Теперь перед входом в здание КГГА можно увидеть государственный флаг Украины, флаг ОУН, флаг Киева и флаг ЕС, отметили в «Батькивщине».