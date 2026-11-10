'Обе стороны устали': Трамп заявил о 'сильном желании' положить конец войне в Украине

Тем временем в США рассказали, о чем будут договариваться стороны в Абу-Даби, возможны ли территориальные уступки и какие гарантии безопасности могут предложить Киеву.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон видит "очень сильное желание" России и Украины прекратить войну. По его словам, обе страны устали от боевых действий, а американская сторона активно участвует в поиске решения. Об этом он сказал накануне трехсторонних переговоров в Абу-Даби, которые должны начаться во вторник, передает Reuters.

"Мы ведем очень конструктивный разговор об этом в Абу-Даби", – заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Американский президент также подчеркнул, что видит значительное желание положить конец войне между Россией и Украиной. В то же время его обещание завершить конфликт, данное им после вступления в должность в январе 2025 года, до сих пор остается невыполненным.

Видео дня

Территориальные уступки и гарантии безопасности: о чем будут говорить в Абу-Даби

Как сообщают СМИ со ссылкой на политические источники в США, накануне переговоров Россия и Украина в частном порядке демонстрировали определенную гибкость в отношении возможного обмена территориями. В то же время официальные позиции обеих стран остаются принципиально разными.

Украина настаивает на возвращении России к первоначальной границе между двумя государствами. В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин стремится получить весь Донбасс.

Американский чиновник утверждает, что обе стороны негласно демонстрируют потенциал для компромисса. Однако территориальный вопрос, вероятно, будут рассматривать уже после согласования других пунктов договоренностей.

Одной из главных тем переговоров станут гарантии безопасности для Украины. В частности, будет обсуждаться возможность обеспечения обороны Киева по принципу статьи 5 НАТО.

Встреча в Абу-Даби станет первыми переговорами с февраля, целью которых является приближение завершения войны, продолжающейся уже более четырех с половиной лет.

Американскую делегацию возглавят специальные посланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Переговоры запланированы на два дня.

Вас также могут заинтересовать новости: