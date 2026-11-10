США срочно эвакуировали самолеты с британской авиабазы из-за угрозы Ирана, - Reuters

Напряжение между США и Ираном выходит на новый уровень.

Американские военные эвакуировали самолеты со второй авиабазы в Великобритании после угрозы со стороны Ирана. Это произошло через несколько недель после того, как США вывели свои бомбардировщики с базы королевских ВВС Fairford из-за предполагаемого инцидента с безопасностью, связанного с Ираном.

Два американских самолета-заправщика, базирующиеся на военной базе RAF Mildenhall, перебазировались в Германию, а еще несколько танкеров-заправщиков с этой базы были переброшены в Германию и другие места позже в тот же день, пишет Reuters.

Сообщается, что точный характер угрозы для базы RAF Mildenhall пока обсуждается американскими чиновниками.

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"Мы обычно не комментируем деятельность других государств. Самолеты и другие ресурсы регулярно перемещаются в соответствии с оперативными требованиями", - отметил представитель министерства обороны Великобритании.

Авиабаза RAF Fairford - что известно

Пятеро мужчин были арестованы возле авиабазы RAF Fairford на юго-западе Англии в сентябре в связи с инцидентом в сфере безопасности. Еще двое были арестованы позже по подозрению в содействии иранской разведке.

Обстоятельства этого инцидента, которые остаются в значительной степени необъясненными, привлекли огромное международное внимание. Это произошло во время усиления обеспокоенности последствиями войны между США и Ираном для безопасности западных государств и побудило США убрать свои бомбардировщики B-1 с базы Fairford по соображениям безопасности.

База RAF Fairford использовалась американскими бомбардировщиками для нанесения ударов по Ирану.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм заявил в прошлом месяце, что деятельность возле базы RAF Fairford, вероятно, координировалась из Ирана. Посол Тегерана в Великобритании это отрицает.

Другие новости о ситуации вокруг Ирана

Ранее УНИАН сообщал, будут ли возобновлены боевые действия против Ирана. Президент США Дональд Трамп назвал это маловероятным. "Израиль и весь Ближний Восток защищены от иранской опасности и угроз. Мы видим положительную динамику в направлении прекращения этого конфликта", – отметил американский лидер.

Кроме того, мы также рассказывали, что США расширят блокаду Ирана на сухопутные границы и Каспийское море. Морская блокада не позволила Ирану экспортировать сырую нефть на сумму более 25 миллиардов долларов.

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