Мы - с народом Украины: На Невском проспекте проведут акцию солидарности с Евромайданом

Об этом УНИАН сообщила один из организаторов акции Наталья Цымбалова.

«Сегодня, в четверг 5 декабря, группа политических и гражданских активистов проведет акцию солидарности с Евромайданом, в поддержку стремления большинства народа Украины к интеграции в Европейский Союз. Акция в формате одиночных пикетов под основным лозунгом "Мы - с народом Украины. За европейский выбор!" пройдет в 19.00 на Невском проспекте у ст. м. Гостиный двор», - сказала Цымбалова.

Она отметила, что большинство граждан Украины сделали выбор в пользу евроинтеграции – максимально возможного расширения контактов с Европейским Союзом.

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По ее мнению, на политику украинского руководства, в частности, на отказ от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, оказало влияние давление со стороны президента России Владимира Путина.

Цымбалова отметила, что участники акции намерены поддержать стремление большинства украинского народа теснее сотрудничать с ЕС, поддержать право народа на выдвижение требований к властям на мирных протестных акциях.

«Мы возмущены давлением Путина и его окружения на Украину. Мы против осуществления евразийских проектов руководства РФ за счет граждан России. Мы хотим, чтобы народ Украины знал: Россия – это не только «коллективный Путин», но и мы – российские демократы. Вернемся в наш европейский дом! Сегодня Украина, завтра – Россия», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря у Посольства Украины в Москве был задержан российский оппозиционер Борис Немцов и десять активистов оппозиционного движения «Солидарность» за проведение несанкционированной акции в поддержку украинского Евромайдана. После того как они развернули десятиметровый баннер «Украина, мы с тобой», полиция пресекла акцию и задержала ее участников. Их доставили в отделение полиции.

Кроме этого, мэрия Москвы отказалась согласовать 7 декабря пикет у Посольства Украины в российской столице в поддержку Евромайдана из-за «узкого тротуара», акция пройдет в «формате схода граждан».