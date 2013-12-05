При разгоне Евромайдана пострадали 79 человек - ГПУ

При разгоне бойцами “Беркута” Евромайдана 30 ноября получили телесные повреждения 79 человек, среди них 6 студентов, 4 журналиста, 2 иностранца и 7 правоохранителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге первый заместитель генерального прокурора Анатолий Пришко.

Из 10 госпитализированных после этих событий 2 продолжают оставаться в больнице, сказал он.

По словам Пришко, в настоящее время по факту этих событий никому не объявлено подозрение, никто не задержан. Однако он добавил, что на сегодняшний день в рамках расследования уголовного производства допрошено около 100 правоохранителей и митингующих, изъяты и осмотрены видеоматериалы и служебная документация, назначено почти 40 судебно-медицинских экспертиз потерпевших для того, чтобы выяснить механизм и тяжесть полученных ими телесных повреждений.

Пришко также отметил, что генпрокурор поручил министру внутренних дел Виталию Захарченку провести служебную проверку относительно правомерности действий милиции 30 ноября.

Он выразил надежду, что Генеральная прокуратура получит результаты служебного расследования МВД сегодня вечером или завтра утром.

Также Пришко обратился к представителям СМИ с просьбой предоставить видео- и фотоматериалы по событиям на Майдане 30 ноября.