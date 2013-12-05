В прокуратуре уверяют, что задержали подозреваемых в беспорядках под АП

Сегодня задержали двух человек, причастных к беспорядкам на ул. Банковой 1 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель прокурора Киева Сергей Софиев.

“Сегодня состоялось задержание двух лиц, причастных к событиям, связанным с так называемым “бульдозером”, то есть те события, которые произошли на Банковой”, - сказал Софиев.

Заместитель прокурора не назвал этих людей, но отметил, что один из них является членом общественной организации “Дорожный контроль”.

По теме: Милиция определила круг подозреваемых в беспорядках на Банковой

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 декабря, министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко заявил, что милиция определила круг подозреваемых, которые принимали участие и организовывали беспорядки в Киеве.

Захарченко сообщил, что сегодня уже задержаны человек, который 1 декабря отобрал у водителя грейдера ключи от транспортного средства, и человек, который привез эту технику на Банковую и использовал, пытаясь прорвать милицейский кордон.

Справка УНИАН. 1 декабря в Киеве состоялись многочисленные столкновения неизвестных в масках с милицией на улице Банковой возле Администрации Президента. Люди в масках привезли на Банковую грейдер и пытались прорваться через кордон милиции, которая обеспечивала охрану.

4 декабря внефракционный народный депутат Петр Порошенко заявил, что предоставил МВД и Генпрокуратуре видео, которое свидетельствует о том, что провокаторов на Банковую привезли заранее.