Гриценко заявил, что располагает записями радиосообщений Беркута во время разгона Евромайдана
Нардеп Анатолий Гриценко сообщил, что ему передали записи радиообмена командиров Беркута во время ночного штурма Майдана 30 ноября
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"И в Беркуте есть порядочные люди ...
Этой ночью мне передали записи радиообмена командиров Беркута во время ночного штурма Майдана 30 ноября. По радиообмену ясно, что это было заранее спланированное нападение, с четкой координацией действий отдельных групп спецподразделения. Команды, доклады, характерные голоса - все это может помочь следствию воссоздать картину преступления, определить поименно руководителей и отдельных исполнителей преступного приказа", - заявил Гриценко.
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По его словам, хотя он и не имеет доверия к Генеральной прокуратуре, однако направит Виктору Пшонке копии файлов.
"Для следователей прокуратуры: записи я получил от неизвестного человека, от неизвестного, но порядочного человека: так и указывайте в своих протоколах - тогда я их подпишу", - добавил Гриценко.
Напомним, утром 30 ноября Беркут жестоко разогнал Евромайдан, потому что тот якобы мешал установлению новогодней елки. Многие люди были травмированы. Данный факт вызвал новую вспышку массовых акций протеста.