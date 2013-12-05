Гриценко заявил, что располагает записями радиосообщений Беркута во время разгона Евромайдана

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"И в Беркуте есть порядочные люди ...

Этой ночью мне передали записи радиообмена командиров Беркута во время ночного штурма Майдана 30 ноября. По радиообмену ясно, что это было заранее спланированное нападение, с четкой координацией действий отдельных групп спецподразделения. Команды, доклады, характерные голоса - все это может помочь следствию воссоздать картину преступления, определить поименно руководителей и отдельных исполнителей преступного приказа", - заявил Гриценко.

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По его словам, хотя он и не имеет доверия к Генеральной прокуратуре, однако направит Виктору Пшонке копии файлов.

"Для следователей прокуратуры: записи я получил от неизвестного человека, от неизвестного, но порядочного человека: так и указывайте в своих протоколах - тогда я их подпишу", - добавил Гриценко.

Напомним, утром 30 ноября Беркут жестоко разогнал Евромайдан, потому что тот якобы мешал установлению новогодней елки. Многие люди были травмированы. Данный факт вызвал новую вспышку массовых акций протеста.