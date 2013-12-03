Члены Кабмина зашли в сессионный зал Рады

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты от оппозиции встретили их возгласами “Позор!”, а депутаты из фракции Партии регионов - аплодисментами.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР планирует рассмотреть проект постановления Верховой Рады «Об ответственности Кабинета министров Украины».

Председатель фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, выступая с трибуны ВР, заявил, что в отсутствие членов правительства при рассмотрении этого вопроса голосование будет незаконным.

После этого ВР поддержала требование вызвать в парламент Кабинет министров в полном составе. За это решение проголосовали 368 депутатов.

В заседании ВР был объявлен перерыв до 12.00, чтобы премьер-министр и члены правительства пришли в парламент.

Справка УНИАН. Проект постановления «Об ответственности Кабинета министров Украины» был внесен лидерами оппозиционных фракций Арсением Яценюком, Виталием Кличко, Олегом Тягнибоком и еще 163 народными депутатами Украины. Этот проект предусматривает принятие резолюции недоверия Кабмину.

2 декабря Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления рассмотрел проект постановления об ответственности Кабмина и рекомендовал принять его за основу и в целом.

Если проект постановления не наберет достаточного количества голосов народных депутатов, то Верховная Рада сможет вернуться к этому вопросу только на следующей сессии парламента.

В тоже время принятие парламентом резолюции недоверия обязывает премьер-министра подать Президенту Украины заявление об отставке Кабинета министров в день принятия такой резолюции.