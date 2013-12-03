Возле ВР собралось уже несколько тысяч человек

Как передает корреспондент УНИАН, сторонники евроинтеграции в дальнейшем постоянно подходят большими колоннами со стороны Майдана Независимости.

Блокирование парламента, где сегодня должно состояться пленарное заседание, началось с самого утра. Люди скандируют свои лозунги, никто не пытается устроить столкновения с милицией.

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В свою очередь, милиция окружила здание парламента со всех сторон.

Также возле ВР находится определенное количество сторонников действующей власти, которые также собираются провести собственные мероприятия.

Для них ночью была построена сцена.