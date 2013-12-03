Возле ВР собралось уже несколько тысяч человек
09:30, 03 декабря 2013Политика
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Под зданием Верховной Рады уже собрались несколько тысяч митингующих
Как передает корреспондент УНИАН, сторонники евроинтеграции в дальнейшем постоянно подходят большими колоннами со стороны Майдана Независимости.
Блокирование парламента, где сегодня должно состояться пленарное заседание, началось с самого утра. Люди скандируют свои лозунги, никто не пытается устроить столкновения с милицией.
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В свою очередь, милиция окружила здание парламента со всех сторон.
Также возле ВР находится определенное количество сторонников действующей власти, которые также собираются провести собственные мероприятия.
Для них ночью была построена сцена.
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