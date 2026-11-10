'Война будет очень короткой': Россия дерзко пригрозила Европе

В МИД России обвинили Запад в препятствовании российскому судоходству в Балтийском море и заявили о якобы существующих планах блокады Калининградской области.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков пригрозил Европе "очень короткой" войной в случае вооруженного конфликта. Он заявил о якобы растущей враждебной активности Запада в Балтийском море, препятствиях для российского судоходства и планах блокады Калининградской области.

Об этом Рябков заявил 9 ноября в видеообращении к участникам круглого стола ОБСЕ "Милитаризация Европы: что дальше?", сообщают российские агентства"Интерфакс" и"Профиль".

Рябков утверждает, что Запад якобы усиливает "злонамеренную и провокационную" активность в Балтийском регионе, создавая препятствия для российского судоходства.

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"Наблюдаем рост злонамеренной и провокационной активности Запада на Балтике. Нашему судоходству создают препятствия вопреки нормам международного права", – заявил российский дипломат.

По его словам, такие действия уже привели к ряду опасных инцидентов, а механизмы предотвращения подобных ситуаций фактически не работают.

Отдельно заместитель главы МИД РФ заявил, что Москве якобы известно о планах западных стран заблокировать Калининградскую область или иным способом дестабилизировать ситуацию в регионе.

Он пригрозил, что любые попытки реализовать такие планы будут иметь серьезные последствия для их инициаторов:

"Угрозы суверенитету и безопасности России будут пресечены всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами, в строгом соответствии с доктринальными документами в сфере обороны".

Также российский дипломат заявил, что на Западе якобы открыто говорят о высокой вероятности вооруженного конфликта с Россией на рубеже 2029–2030 годов.

По его словам, отдельные силы стремятся ускорить развитие событий по такому сценарию и могут попытаться реализовать его уже в течение ближайших двух лет.

В то же время Рябков заверил, что Россия якобы не планирует нападать на другие страны, но будет отвечать в случае агрессии.

"Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе, ни в дальнейшем. Но если столкнемся с агрессией, то будем вынуждены отвечать", – заявил он.

Завершая выступление, представитель российского МИД обвинил Европу в подготовке к войне и заявил, что Москва готова к такому развитию событий:

"Европа готовится к войне. И если она ее начнет, то мы к такому развитию событий готовы. Однако эта война будет иной и очень короткой".

Россия и Европа – рост напряженности

Как сообщал УНИАН, администрация президента США Дональда Трампа настаивает на непосредственном участии европейских стран в следующем раунде переговоров о прекращении войны в Украине.

По данным СМИ, американские посланники Джаред Кушнер и Стив Виткофф должны убедить Россию разрешить Европе присоединиться к обсуждениям. Вашингтон хочет, чтобы встречи на этой неделе в Абу-Даби стали последними, проходящими без полноценного участия европейцев.

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