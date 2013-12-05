Cаакашвили планирует принять участие в Евромайдане в Киеве 7 декабря

Об этом УНИАН сообщила Йоанна Беккер - помощник депутата Европейского парламента Яцека Сариуша-Вольского, который также приедет в Киев.

В столицу Украины для участия в Евромайдане также прибудет председатель комиссии по иностранным делам Европейского парламента Эльмар Брок.

Читайте также: Саакашвили на некоторое время уйдет из политики

"События, за которыми сейчас наблюдаем в Украине, являются надеждой на перемены. Общество выступило за европейский курс Украины и выступило против власти, которая отнимает европейские мечты и стремления", - отметил Сариуш-Вольский в сообщении, которым располагает УНИАН.

Депутат отметил, что больше всех в Европарламенте политическая группировка "Европейская народная партия" (ENP) поддерживает украинцев, которые протестуют за евроинтеграцию.

"Украинское общество своим присутствием на Евромайдане прокладывает себе дорогу в Евросоюз", - сказал заместитель председателя ENP.

Как сообщал УНИАН, массовые акции протеста в Украине за европейскую интеграцию проводятся с того момента, как украинская власть за неделю до саммита "Восточного партнерства", на котором планировалось подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, сообщила о приостановке евроинтеграции.

Протесты еще больше усилились после силового разгона демонстрантов с Майдана Незалежности в ночь на субботу, 30 ноября. На улицы Киева в воскресенье вышли несколько сотен тысяч протестующих, что является наибольшим массовым выступлением со времен "помаранчевой революции" 2004 года.