Однопартиец Трампа запустил процедуру импичмента главы Пентагона в Конгрессе США

Процедуру инициировал представитель Республиканской партии Томас Масси.

На фоне проигрыша Республиканской партии на промежуточных выбора в парламент США и заявлений о том, что главной причиной этого стала война в Иране, в Конгрессе начали процедуру импичмента главы Пентагона.

Как пишет ABC News, республиканец Томас Масси, который много раз избирался в Конгресс, но в этот раз проиграл выборы, повторно внес резолюцию об импичменте министра обороны Пита Хегсета на рассмотрение Палаты представителей. Первая попытка была в сентябре, но была сорвана спикером Майком Джонсоном. Теперь конгрессмены должны вернуться к ней в течение двух рабочих дней.

Масси рассчитывает, что инициативу поддержат не только демократы, но и часть республиканцев. Для принятия резолюции достаточно большинства голосов. При этом даже если Палата представителей одобрит импичмент, для отстранения Хегсета потребуется поддержка двух третей Сената.

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Реакция министра

Хегсет заявил, что его "не беспокоят" попытки объявить ему импичмент из-за его спорного руководства в Пентагоне и роли в организации войны с Ираном. Он планирует провести пресс-конференцию на эту тему во вторник, 10 ноября.

Журналисты отметили, что последняя пресс-конференция министра проходила в мае.

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Напомним, что вице-президент США Джей Ди Венс обвиняет войну в поражении республиканцев на выборах. По данным СМИ президент США Дональд Трамп обсуждает с советниками замену министра обороны. Вероятно, проигрыш республиканцев попытаются возложить на военных, а также самого министра.

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