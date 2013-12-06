Милиция нашла девушек, которые пропали без вести после разгона Евромайдана

Милиция нашла двух девушек, которые считались пропавшими без вести после разгона “Беркутом” Евромайдана в ночь на 30 ноября.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области, после заявлений родителей об исчезновении двух девушек в возрасте 16 и 18 лет, которые поехали на столичный Майдан для участия в акции за евроинтеграцию Украины, был предпринят ряд мероприятий со стороны правоохранителей для установления местонахождения пропавших девушек. В частности, были опрошены люди, которые могли видеть пропавших на Майдане Незалежности.

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В результате принятых мер выяснилось, что девушки выключили мобильные телефоны, но время от времени выходили на связь с друзьями и в социальных сетях. Также было установлено, что девушки после Евромайдана поехали во Львов, а из Львова в Одессу, после чего вернулись обратно в Киев, где были задержаны сотрудниками милиции на станции метро «Лесная».

“Сейчас обе жительницы города Бровары находятся в райотделе милиции для предоставления объяснений. Также к ним приехали родители”, - отметили в ОСО.