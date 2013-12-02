В Харькове неизвестные забросали оппозиционный митинг петардами

В Харькове молодчики забросали петардами и фейерверками участников пикета Харьковского областного совета, организованного оппозиционными политическими партиями.

Как передает корреспондент УНИАН, инцидент произошел сегодня на Площади Свободы напротив Дома советов, где около 150 активистов ВО “Батькивщина”, ВО “Свобода” и “УДАРа” проводили пикетирование сессии Харьковского облсовета с требованием не голосовать за предложение о введении в стране чрезвычайного положения.

По словам заместителя начальника харьковского городского управления милиции Александра Гапуры, молодчики, пробравшись в середину пикета, запустили там салютную установку.

“Группа молодых людей зашла туда, где находятся люди, и запустила салютную установку, которую используют на праздниках”, - сказал Гапура.

По его словам, работники милиции задержали 4 молодых людей и доставили их в Дзержинський райотдел милиции Харькове.

Сейчас проводится проверка. Квалификацию действий задержанных даст следователь. Данных о пострадавших у милиции нет.

В то же время, по словам заместителя руководителя Харьковской областной "Батькивщины" Николая Пахнина, который проводил пикет, в результате нападения незначительные повреждения получили несколько человек. “Я проводил пикет, вдруг начались взрывы петард, выбежали какие-то молодчики, затем пошел дым, я почувствовал, что это был какой-то газ”, - сказал Пахнин.

Он добавил, что сейчас чувствует онемение носовой полости. Он также заметил, что у нескольких участников пикета была прожжена одежда, некоторые люди получили незначительные ушибы, упав на мостовую.

В эти минуты пикет продолжается, его участники требуют от депутатов облсовета на внеочередной сессии, которая продолжается в эти минуты, не голосовать за предложение о введении в Украине чрезвычайного положения.