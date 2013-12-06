СМИ: Возле Майдана умер человек

Об этом сообщает РИА Новости с места событий.

Тело мужчины накрыто полиэтиленом, вокруг собрались люди, прибыла бригада медиков и сотрудники милиции.

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Как сообщил один из сотрудников скорой помощи, по предварительным данным, мужчина скончался от сердечного приступа.

Сотрудники МВД Украины, прибывшие на место происшествия, не обнаружили на теле мужчины признаков насильственной смерти, отмечается на сайте ведомства. Примерный возраст погибшего 50-55 лет.