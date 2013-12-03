50 львовских врачей выезжают в Киев помогать Евромайдану

50 львовских врачей создали «Скорую медицинскую помощь Майдана» и выезжают в Киев, где будут дежурить в местах проведения массовых акций протеста.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

«Львовские врачи будут круглосуточно дежурить в городе Киеве в самых больших дислокациях людей. Медики призывают к самоорганизации врачей-добровольцев из всей Украины, которые в это непростое время готовы выполнять клятву Гипократа и заботиться о наших гражданах в столице», - отмечается в сообщении.

Читайте также: Во время столкновений в центре Киева к медикам обратились уже 112 человек – КГГА

С врачами, которые сегодня отбывают в Киев, на базе Львовской областной клинической больницы была проведена учеба по предоставлению первой медицинской помощи в полевых условиях относительно челюстно-лицевой хирургии, травматологии и безотлагательных состояний.

Для координации работы бригад «Скорой медицинской помощи Майдана» создан информационный центр во Львове. Завтра, 4 декабря, будет развернут соответствующий информационный центр в Киеве, сообщили в горсовете.