Азаров успокоил, что дети во время разгона Евромайдана не пострадали
Среди пострадавших во время разгона Евромайдана 30 ноября детей нет
Среди пострадавших во время разгона Евромайдана 30 ноября детей нет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с иностранными послами сегодня в Киеве.
"У меня есть список пострадавших. Я могу вам раздать. Вы увидите, что там нет детей", - сказал премьер.
По его словам, 99% - это взрослые люди.
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"И было госпитализировано 12 человек. Сейчас еще один находится в больнице", - отметил Азаров.
Как сообщал УНИАН, в Киеве и в других городах Украины вторую неделю проходят многотысячные акции против срыва украинской властью ассоциации с ЕС.
30 ноября "Беркут" разогнал Евромайдан в центре Киева и жестоко избил его участников, большинство из которых - студенты.