Азаров успокоил, что дети во время разгона Евромайдана не пострадали

Среди пострадавших во время разгона Евромайдана 30 ноября детей нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с иностранными послами сегодня в Киеве.

"У меня есть список пострадавших. Я могу вам раздать. Вы увидите, что там нет детей", - сказал премьер.

По его словам, 99% - это взрослые люди.

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"И было госпитализировано 12 человек. Сейчас еще один находится в больнице", - отметил Азаров.

Как сообщал УНИАН, в Киеве и в других городах Украины вторую неделю проходят многотысячные акции против срыва украинской властью ассоциации с ЕС.

30 ноября "Беркут" разогнал Евромайдан в центре Киева и жестоко избил его участников, большинство из которых - студенты.