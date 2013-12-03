Верховную Раду окружили несколько сотен бойцов спецподразделений
Здание Верховной Рады Украины окружили несколько сотен бойцов спецподразделений “Барс”, “Беркут” и внутренних войск МВД.
Как передает корреспондент УНИАН, по периметру Верховная Рада плотно окружена автобусами милиции.
Митингующие находятся возле ВР со стороны зданий парламентских комитетов на улице Грушевского.
По теме: Возле ВР собралось уже несколько тысяч человек
Они держат партийные флаги “Свободы”, “УДАРа” и “Батькивщины”, флаги ЕС, Украины и красно-черные флаги.
Бойцы спецподразделений находятся именно в том месте, где стоят митингующие. Они находятся в окружении милиции на проезжей части.
Возле ВР со стороны Мариинского парка установлена сцена Партии регионов, перед которой собрались около 200 человек с флагами ПР и флагами Украины. Около половины из этих людей одета по-спортивному - в спортивные штаны и куртки. Часть из них закрывает лицо.
В то же время возле Кабинета министров Украины также проходит митинг. Кроме того, улица Институтская и проезд на улицу Банковую все еще перегорожены митингующими и забаррикадированы клумбами для цветов и мусорными баками.
Между тем в Главном управлении МВД в Киеве УНИАН заверили, что правоохранители, которые стоят цепью перед обеими группами митингующих, не имеют каких-либо спецсредств.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром под зданием Верховной Рады, где оппозиция планирует поставить вопрос об отставке правительства, уже собрались несколько тысяч митингующих.
Сторонники евроинтеграции в постоянно подходят большими колоннами со стороны Майдана Незалежности.