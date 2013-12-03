Верховную Раду окружили несколько сотен бойцов спецподразделений

Как передает корреспондент УНИАН, по периметру Верховная Рада плотно окружена автобусами милиции.

Митингующие находятся возле ВР со стороны зданий парламентских комитетов на улице Грушевского.

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Они держат партийные флаги “Свободы”, “УДАРа” и “Батькивщины”, флаги ЕС, Украины и красно-черные флаги.

Бойцы спецподразделений находятся именно в том месте, где стоят митингующие. Они находятся в окружении милиции на проезжей части.

Возле ВР со стороны Мариинского парка установлена сцена Партии регионов, перед которой собрались около 200 человек с флагами ПР и флагами Украины. Около половины из этих людей одета по-спортивному - в спортивные штаны и куртки. Часть из них закрывает лицо.

В то же время возле Кабинета министров Украины также проходит митинг. Кроме того, улица Институтская и проезд на улицу Банковую все еще перегорожены митингующими и забаррикадированы клумбами для цветов и мусорными баками.

Между тем в Главном управлении МВД в Киеве УНИАН заверили, что правоохранители, которые стоят цепью перед обеими группами митингующих, не имеют каких-либо спецсредств.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром под зданием Верховной Рады, где оппозиция планирует поставить вопрос об отставке правительства, уже собрались несколько тысяч митингующих.

Сторонники евроинтеграции в постоянно подходят большими колоннами со стороны Майдана Незалежности.