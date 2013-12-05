Несколько тысяч человек продолжают пикетирование Кабмина

Как передает корреспондент УНИАН, они живой цепью перекрыли улицу Грушевского, а также центральный вход в Кабмин.

На данный момент ситуация спокойная. Ни со стороны митингующих, ни со стороны милиции не предпринимаются никакие силовые действия.

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С Майдана Незалежности постоянно подходят митингующие для участия в акции под зданием правительства.

Как сообщал УНИАН, участники Евромайдана со 2 декабря пикетируют Кабмин, требуя отставки правительства Николая Азарова.