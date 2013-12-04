Задержанных на Банковой протестующих переводят из больницы в СИЗО
15:42, 04 декабря 2013Политика
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Из девяти задержанных, шесть находились в больнице.
Задержанных за протест переводят в СИЗО / Фото: Cotidianul
Милиция переводит пикетчиков, задержанных на улице Банковой, которые на сегодняшний день находятся в больницах, в СИЗО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам на пресс-конференции невеста одного из задержанных Яна Степанова.
Адвокаты представителей задержанных также выразили предположение, что это делается для того, чтобы сделать невозможным доступ к задержанным.
Согласно их информации, из 9 задержанных на улице Банковой, 6 находилось в больнице с травмами разной степени тяжести, в частности, у одного из них тяжелая черепно-мозговая травма, другой перестал видеть одним глазом, у всех задержанных многочисленные ушибы и переломы.
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