Составление на Майдане «люстрационного списка» Захарченко назвал уголовным преступлением

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

“Такие действия уже имеют признаки состава преступления и предусматривают уголовную ответственность”, - сказал Захарченко, отметив, что также нарушением закона — вмешательством в деятельность судов являются заявления о том, что милиция якобы задержала невиновных лиц во время массовых акций.

Как сообщалось, оппозиция обнародовала «люстрационные списки» сотрудников «Беркута» и судей, которые, по их мнению, причастны к избиению студентов и вынесению незаконных решений. Как известно, люстрация – это запрещение для определенных категорий граждан занимать государственные и другие должности.

Ранее в партии "Удар" начали работу по составлению "люстрационного списка", куда вносят чиновников, оказывавших давление на Евромайдан и правоохранителей, которые его разгоняли.

Предварительный вариант списка обнародовала пресс-служба партии.

Сейчас в список уже внесли судей, которые запрещали проведение мирных митингов в поддержку евроинтеграции.

Также в список попали сотрудники "Беркута", которые принимали участие в жестоком избиении участников Евромайдана в Киеве в ночь на 30 ноября и 1 декабря.

Среди врагов Майдана также и судьи и следователи, которые принимали участие в противоправном осуждении и преследовании активистов.

Возглавляют "люстрационный" список лидеры нынешней власти Виктор Янукович, Николай Азаров, Виталий Захарченко и ряд других высокопоставленных чиновников.

"Но они ничего не смогли бы сделать без помощников на местах - продажных судей, следователей-фальсификаторов, нелюдей-беркутовцев", - убеждают в партии.

Поэтому активистов и участников Евромайданов по всей стране призвали дополнять список.

После смены власти, обещают у Кличко, фигурантов списка люстрируют и осудят.