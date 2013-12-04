Кабмин планирует провести сегодня заседание в здании правительства

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Заседание планируется провести в обычном режиме в обычное время - 10:00. На данный момент здание правительства находится под усиленной охраной, проход сотрудников в здание обеспечен.

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Движение транспорта в районе Дома правительства перекрыто по улицам по улицам Грушевского и Садовой.

В районе 6:30 возле центрального входа в здание находилось около 40 представителей Свободы.

Напомним, правительственный квартал был перекрыт активистами Евромайдана 2 декабря. Блокировка Кабмина входила в план действий в рамках мирных протестов оппозиции с целью отставки правительства и объявления досрочных выборов президента и Верховной Рады