Кабмин планирует провести сегодня заседание в здании правительства
Кабмин планирует провести свое очередное заседание сегодня в здании правительства
Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.
Заседание планируется провести в обычном режиме в обычное время - 10:00. На данный момент здание правительства находится под усиленной охраной, проход сотрудников в здание обеспечен.
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Движение транспорта в районе Дома правительства перекрыто по улицам по улицам Грушевского и Садовой.
В районе 6:30 возле центрального входа в здание находилось около 40 представителей Свободы.
Напомним, правительственный квартал был перекрыт активистами Евромайдана 2 декабря. Блокировка Кабмина входила в план действий в рамках мирных протестов оппозиции с целью отставки правительства и объявления досрочных выборов президента и Верховной Рады