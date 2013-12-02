Евросоюз призывает власть и оппозицию в Украине сесть за стол переговоров

Как передает корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом на брифинге заявила Майя Косьянчич, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.

"Мы выступаем за соблюдение основополагающих принципов: права на свободу собраний, права на свободу высказываний и свободу средств массовой информации. Протесты должны проходить мирно. Обе стороны должны проявить сдержанность. Насилие является абсолютно неприемлемым" – подчеркнула Косьянчич.

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"Мы призываем все стороны украинского общества решать разногласия мирным способом, сесть и открыто обсудить вопрос и попробовать прийти к обоюдно-приемлемому решению", - сказала она.

"Мы призываем действующих лиц украинского политического процесса начать диалог для достижения приемлемого решения нынешних разногласий", - добавила Косьянчич.