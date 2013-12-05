В МВД заявили, что расследование по разгону Евромайдана практически завершено
Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко заявляет, что служебное расследование по разгону “Беркутом” Евромайдана 30 ноября практически завершено
Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко заявляет, что служебное расследование по разгону “Беркутом” Евромайдана 30 ноября практически завершено.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.
“В ближайшее время мне будут предоставлены следственные выводы, и я их передам в Генпрокуратуру, которая будет принимать решение”, - сказал Захарченко.
Как сообщал УНИАН, 30 ноября ночью бойцы «Беркута» жестоко разогнали Евромайдан в Киеве. По словам очевидцев, около 4-х часов утра бойцы спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сотен студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. На видеозаписях, обнародованных в Интернете, видно, как бойцы "Беркута" оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами.
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35 участников акции были задержаны, относительно них составлены админпротоколы. 35 избитых участников акции обратились к врачам за помощью. Это вызвало возмущение граждан и привело к чрезвычайно массовым акциям протеста в Киеве и других городах государства.
1 декабря министр внутренних дел Виталий Захарченко временно отстранил начальника Главного управления МВД Украины в Киеве Валерия Коряка от выполнения служебных обязанностей до получения результатов служебной проверки действий сотрудников милиции при разгоне Евромайдана.
Сам Коряк перед этим заявил об отставке с должности руководителя киевской милиции
Акции протеста продолжаются.