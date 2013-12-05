Участники Евромайдана передали в МВД информацию о пропавших без вести

Митингующие передали в МВД депутатское обращение относительно пропавших без вести людей во время разгона Евромайдана 30 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время пикетирования МВД народный депутат Украины Юрий Деревянко (внефракционный).

В этом обращении говорится о необходимости возбуждения уголовных дел по факту пропажи людей и объявления их в розыск.

Народный депутат, общественные активисты и представители СМИ некоторое время не могли попасть в приемную МВД, чтобы передать обращение, поскольку она оказалась закрытой.

Только через 15 минут после того, как через громкоговоритель было сообщено об этом обращении, была открыта общественная приемная, где представитель милиции все-таки взял это обращение.

Как отметил общественный активист Владимир Вятрович, на сегодняшний день пропавшими без вести считаются 13 человек, в основном это студенты, которые пропали после событий 30 ноября.

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На данный момент ни родственники, ни знакомые пропавших не имеют относительно их пребывания никакой информации.

Митингующие под МВД также положили под дверями приемной торт, поскольку именно сегодня исполняется 25-я годовщина со дня основания спецподразделения “Беркут”.

Как отметили участники акции, торт они подарили в знак уважения к тем представителям милиции, которые в течение этих 25 лет честно исполняли свои обязанности и боролись с преступностью.

Поскольку двери центрального входа в МВД были закрыты, на них даже были откручены ручки, чтобы их нельзя было открыть с улицы, то торт митингующие положили прямо под двери.

На данный момент митинг под МВД практически завершился, митингующие возвращаются на Майдан Незалежности.