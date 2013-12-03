Anonymous угрожают атаками на сайты украинских госорганов

Хакеры свободно организованной группы Anonymous осудили действия силовиков, разгонявших участников акции Евромайдана в центре Киева 30 ноября, и угрожают провести атаки на сайты правительства и правоохранительных органов, говорится в видеообращении организации на сервисе YouTube.

«Мы видели милицию, применяющую варварские методы к мирным протестующим. Anonymous недовольны, народ Украины в шаге от революции. Принимая во внимание, что люди были мирно настроены, а милиция поступила с ними весьма грубо - это не то видение, которое мы разделяем», - говорится в сообщении.

Согласно видеообращению, активисты Anonymous не оставят события в Киеве незамеченными и «выплеснут свой гнев на правительство Украины».

Организация планирует обнародовать результаты проведенных кибератак через 5 дней.

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Справка УНИАН. Anonymous – международное современное интернет-сообщество хакеров, объединённых для защиты прав человека и обеспечения свободы информации. Группа была основана в 2003 году.

Anonymous выступает против цензуры в интернете, преследования и надзора. В знак протеста группа взламывает государственные веб-сайты и интернет-ресурсы крупных организаций по всему миру.