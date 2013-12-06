На Евромайдане выступил экс-главнокомандующий ВМС Украины
15:47, 06 декабря 2013Политика
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Митингующие скандировали "Армия с народом!".
Тенюх выступил перед Евромайданом / Фото: Радіо Свобода
На сцену на Евромайдане вышел экс-главнокомандующий военно-морских сил Украины адмирал Игорь Тенюх. Он зачитал присягу Украине и призвал не поддаваться на провокации. В это время в толпе скандировали "Армия с народом!".
Как передает корреспондент "Сегодня", количество людей на Майдане по сравнению с 12.00 значительно увеличилось.
На площади очень много флагов Украины, на которых люди написали названия городов, из которых они приехали.
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