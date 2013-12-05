ГПУ вызвала Захарченко на допрос
Завтра министр внутренних дел Виталий Захарченко будет допрошен в качестве свидетеля в Главном следственном управлении Генеральной прокуратуры по делу об избиении студентов 30 ноября.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил начальник Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Александр Калифицкий.
“На сегодняшний день нами уже допрошен начальник Главного управления МВД в г. Киеве, его заместитель - начальника милиции общественной безопасности. Сегодня был также допрошен заместитель министра, который отвечает за общественную безопасность, и ряд работников “Беркута”. Сейчас ведутся переговоры для того, что министр прибыл на допрос в пятницу в Главное следственное управление”, - сказал Калифицкий.
Также он уточнил, что и Захарченко, и другие фигуранты этого дела допрашиваются в качестве свидетелей.
Как сообщал УНИАН, 30 ноября ночью бойцы «Беркута» жестоко разогнали Евромайдан в Киеве. Около 4 часов утра тысячи бойцов спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сотен студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. На видеозаписях, выложенных в Интернете, видно, как бойцы "Беркута" оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Некоторых продолжали бить даже после того, как те упали. На кадрах также видно людей с окровавленными лицами.
35 участников акции были задержаны, относительно них составлены админпротоколы. 35 избитых участников акции обратились к врачам за помощью. Действия правоохранителей вызвали возмущение граждан и собрали чрезвычайно массовые акции протеста в Киеве и других городах государства.
1 декабря министр внутренних дел Виталий Захарченко временно отстранил начальника Главного управления МВД Украины в Киеве Валерия Коряка от выполнения служебных обязанностей до получению результатов служебной проверки действий сотрудников милиции при разгоне Евромайдана.
Сам Коряк перед этим заявил об отставке с должности руководителя киевской милиции
Акции протеста продолжаются.