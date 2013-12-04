Колонна студентов университета Шевченко вышла требовать отставки Табачника

Как передает корреспондент УНИАН, они выстраиваются в колонны и отправляются к министерству через бульвар Шевченко и проспект Победы, скандируя по пути: “Табачник, давай до свидания”, “Всех не запугать”.

Также митингующие раздают прохожим листовки с призывом присоединиться к Майдану.

Напомним, с 21 ноября по всей Украине продолжаются акции протеста граждан, возмущенных отказом правительства подписать Соглашение об ассоциации с ЕС. К участию в акциях присоединились студенты крупнейших вузов Украины.

По теме: К Евромайдану в Киеве присоединились студенты еще четырех вузов

1 декабря СМИ сообщили, что Министерство образования и науки Украины требует от руководства Киевского национального университета имени Шевченко предоставить списки студентов вуза, которые принимают участие в массовых акциях протеста. Эту информацию УНИАН подтвердили несколько источников в самом университете. По данным источников, руководство обязало вести учет студентов, которые принимают участие в массовых акциях протеста, цель сбора данных не сообщается.

Позже Минобразования опровергло эту информацию.

Однако, сегодня, 4 декабря, «Украинская правда» со ссылкой на источник сообщила, что прокуратура требует от Киевского национального университета имени Тараса Шевченко списки студентов, которые без уважительных причин с 29 ноября отсутствовали на занятиях.

Согласно информации, полные анкетные данные студентов требует следователь по особо важным делам ГПУ в рамках досудебного расследования уголовного производства о превышении милиционерами служебных полномочий во время разгона мирного митинга 30 ноября. Кроме того, следователь просит предоставить списки преподавателей, которые не выходили на работу без уважительных причин, имена активистов, которые призывали студентов выходить на Майдан.

Также вуз просят сообщить, запрещалось ли студентам выходить на акции протеста и была ли проведена с ними разъяснительная работа о том, как там нужно вести себя. Издание также подает фотокопию документа, направленного в КНУ им. Шевченко за подписью следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Ю.Ковальчука.