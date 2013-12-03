"Майдановцы" под Радой призывают "Беркут" переходить на свою сторону
08:09, 03 декабря 2013Политика
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Колонна митингующих пришла к зданию Верховной Рады
эвромайдан беркут / Кадр : Радіо Свобода
Несколько демонстрантов отправилась с Майдана к Верховной Раде с требованием отставки правительства, сообщает Радио Свобода.
Возле здания стоит несколько рядов беркутовцев, которые частично блокируют митингующих. Сейчас перед людьми выступают активисты и политики.
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Юрий Луценко призвал милицию "придерживаться присяги" служить Украине.
Демонстранты скандируют "Ганьба", "Банду геть", "Слава Украине". Митингующие пытаются убедить "Беркут" перейти на свою сторону, кричат "Милиция с народом", "Защищаем закон - защищаем Украину"
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