"Майдановцы" под Радой призывают "Беркут" переходить на свою сторону

Несколько демонстрантов отправилась с Майдана к Верховной Раде с требованием отставки правительства, сообщает Радио Свобода.

Возле здания стоит несколько рядов беркутовцев, которые частично блокируют митингующих. Сейчас перед людьми выступают активисты и политики.

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Юрий Луценко призвал милицию "придерживаться присяги" служить Украине.

Демонстранты скандируют "Ганьба", "Банду геть", "Слава Украине". Митингующие пытаются убедить "Беркут" перейти на свою сторону, кричат ​​"Милиция с народом", "Защищаем закон - защищаем Украину"