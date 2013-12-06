ЕС проконтролирует расследование разгона Евромайдана

Правительство Украины и оппозиция одобрили план Генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда по наблюдению за расследованием обстоятельств столкновений в Киеве.

Об этом сообщает официальный сайт Совета Европы.

Как отмечается в сообщении, «находясь вчера в Киеве, Генеральный секретарь Ягланд предложил создать экспертную консультативную группу для наблюдения за расследованием, состоящую из трех представителей, по одному от оппозиции, правительства и международного сообщества соответственно. В состав группы войдет международно-признанный эксперт от Совета Европы».

«Предложение было принято тремя основными оппозиционными партиями. В ходе телефонного разговора, состоявшегося в четверг вечером, премьер-министр Украины Азаров также подтвердил свое согласие с предложением генерального секретаря», - говорится в сообщении Совета Европы.

Напомним, 30 ноября ночью бойцы «Беркута» жестоко разогнали Евромайдан в Киеве. По словам очевидцев, около 4 часов утра тысячи бойцов спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сотен студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. На видеозаписях, обнародованных в Интернете, видно, как бойцы "Беркута" оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их палками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами. 35 участников акции были задержаны, 35 избитых участников акции обратились к врачам за помощью.

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Это вызвало возмущение граждан и собрало многотысячные массовые акции протеста в Киеве и других городах государства. Однако 1 декабря провокаторы устроили столкновения под Администрацией Президента Украины, в результате которых пострадали сотни участников акции протеста и правоохранителей. При этом во время последних акций протеста от рук спецназначенцев пострадали более 50 украинских и зарубежных журналистов.

Акции протеста продолжаются.

Сегодня, 6 декабря, лидеры оппозиции заявили, что поддерживают идею создания международной следственной комиссии по избиения митингующих в Киеве.

Напомним, 5 декабря Генеральный секретарь Совета Европы Ягланд предложил создать экспертную группу для наблюдения за расследованием обстоятельств столкновений в Киеве. “Эти события останутся неизлечимой раной украинского общества, если правда о них не будет установлена. Расследование и его результаты должны быть приняты всеми привлеченными сторонами. В связи с этим я предложил создать экспертную группу для наблюдения за расследованием, в состав которой могут войти по одному представителю от оппозиции, правительства и международного содружества соответственно”, - сообщил генсекретарь СЕ.

Ягланд заявил, что Совет Европы, со своей стороны, готов предложить кандидатуру уважаемого и опытного эксперта в области прав человека.

“Открытый характер этого расследования и готовность принять его результаты будут первым шагом к возобновлению взаимного доверия в Украине», - сказал генеральный секретарь.