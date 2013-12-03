ВР поддержала решение пригласить на заседание Азарова и членов Кабмина

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 368 народных депутатов из 395, зарегистрированных в сессионном зале.

От Партии регионов “за” проголосовали 147 депутатов, “Батькивщины” - 89, “УДАРа” - 40, “Свободы” - 35, КПУ- 31, внефракционных — 26.

Сейчас во ВР объявлен перерыв до 12.00.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР планирует рассмотреть проект постановления Верховной Рады «Об ответственности Кабинета министров Украины».

Председатель фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, выступая с трибуны ВР, заявил, что без присутствия членов правительства при рассмотрении этого вопроса голосование будет незаконным.

Справка УНИАН. Проект постановления «Об ответственности Кабинета министров Украины» был внесен лидерами оппозиционных фракций Арсением Яценюком, Виталием Кличко, Олегом Тягнибоком и другими 163 народными депутатами Украины. Этот проект предусматривает принятие резолюции недоверия Кабмину.

2 декабря Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления рассмотрел проект постановления об ответственности Кабмина и рекомендовал принять его за основу и в целом.

Если проект постановления не наберет достаточного количества голосов народных депутатов, то Верховная Рада сможет вернуться к этому вопросу лишь на следующей сессии парламента.

Наоборот, принятие парламентом резолюции недоверия обязывает премьер-министра подать Президенту Украины заявление об отставке Кабинета министров в день принятия такой резолюции.