Около 300 человек начали пикетирование Генпрокуратуры

Около 300 митингующих пикетируют Генеральную прокуратуру Украины с требованием наказать виновных в разгоне Евромайдана 30 ноября в Киеве и прекратить уголовное преследования активистов.

Как передает корреспондент УНИАН, после завершения пикетирования здания МВД участники акции протеста перешли к зданию Генпрокуратуры.

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Они держат плакаты с надписями: “Нет репрессиям!”, “Демократию не судят!”, “Беркут” должен быть наказан!”.

Как сообщал УНИАН, сегодня лидер фракции “Свобода” Олег Тягнибок заявил, что участники антиправительственной акции будут пикетировать МВД и Генеральную прокуратуру в знак протеста против осуждения на два месяца 13 активистов Евромайдана.