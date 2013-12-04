Президент Европарламента будет просить продлить миссию Кокса-Квасьневского в Украине

Президент Европарламента Мартин Щульц заявил, что будет просить конференцию президентов Европарламента, а также власть и оппозицию в Украине продлить мандат миссии президентов Пэта Кокса и Александра Квасневского в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, сказал Шульц на совместной с Квасневским и Коксом пресс-конференции.

Завтра должна состояться конференция президентов Европарламента, в которую входят президент Шульц а также лидеры семи фракций Европарламента. И ожидается обращение к власти и оппозиции в Украине с призывом к политическому диалогу.

“Мы готовы продлить миссию Кокса-Квасневского. Мы можем сделать вклад и построить мост. Мы обращаемся к обеим сторонам воздержаться от насилия и начать диалог. Если это возможно, мы также готовы способствовать этому”, - сказал Шульц.

“Нам нужно, конечно, согласие правительства и оппозиции, а также Европейского парламента для продления миссии. Я очень горжусь ее результатами”, - отметил президент Европарламента.

Он также призвал украинскую власть и оппозицию к диалогу.

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“Мы обращаемся к правительству и оппозиции, чтобы события развивались мирным образом, не насильственным образом, потому что ситуация сейчас рискованная и мы смотрим на нее с определенной обеспокоенностью. Есть необходимость говорить с обеими сторонами, нам нужен диалог. И я буду обращаться к конференции президентов ЕП, чтобы продолжить миссию в том числе и для решения этой проблемы”, - сказал Шульц.

В свою очередь Квасневский сказал, что миссии удалось способствовать освобождению 3 из 4 узников в Украине. «Но еще остается за решеткой экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Мы обращаемся к украинскому правительству не изменять ее ситуацию к худшему. Ей необходима операция и помощь. Ее здоровье это не политический вопрос, а гуманитарный», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, миссия Европарламента по наблюдению за рассмотрением дел экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и бывшего министра МВД Юрия Луценко действовала с июня 2012 года.

В апреле Европарламент продлил работу миссии до середины ноября 2013 года. Затем – до саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

За последние 18 месяцев они осуществили 27 поездок в Украину и провели, в общем, в Украине 75 дней.