В Тернополе по факту блокирования ОГА открыто уголовное производство

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, уголовное производство было открыто в связи с тем, что здание облсовета и облгосадминистрации было заблокировано пикетчиками на протяжении двух дней, как следствие, работники данных структур не могли попасть на работу.

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«Правоохранители задокументировали данное событие. Сведения о данном факте внесли в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по ст. 341 Уголовного кодекса Украины (захват государственных или общественных зданий или сооружений - УНИАН)», – сообщили в секторе общественных связей.

Как сообщал УНИАН, 2-3 декабря митингующие блокировали все входы в облгосадминистрацию, став плотными рядами перед ними, соответственно, работники ОГА и облсовета не могли попасть на работу.

В среду, 4 декабря, прокурор Тернопольской области Геннадий Мовчан подчеркнул недопустимость таких действий, отметив, что блокирование и захват зданий государственной власти и органов местного самоуправления является уголовным преступлением. Вчера блокирование было прекращено.