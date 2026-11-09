Зеленский рассказал о коварном плане РФ относительно мостов в Украине

Президент Украины сообщил, что Россия несет рекордные потери на фронте.

Россия проводит операцию против мостов в Украине и энергосетей, чтобы разъединить страну по Днепру и максимально испортить жизнь людям, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к народу в понедельник, 9 ноября.

Зеленский принял участие в совещании с представителями прифронтовых регионов, на котором обсуждались последствия российских ударов:

"Мы подробно обсудили вызовы, связанные с российской операцией против наших мостов и энергосетей. Россия пытается разделить Украину по Днепру и максимально испортить жизнь людям, жизнь наших городов и сел".

Видео дня

Он добавил, что каждую неделю обновляются меры противодействия, и подчеркнул важность того, чтобы все уровни власти эффективно защищали людей.

По словам президента, Кабмин может выделить государственные ресурсы там, где это необходимо.

Также президент Украины рассказал, что Россия несет рекордные потери на фронте. В то же время, отметил Зеленский, действуют и украинские санкции против дальнобойщиков.

"Мы вполне справедливо отвечаем России ударами на её войну и доказываем, что войну нужно завершить", – добавил он.

Зеленский сообщил, что украинская переговорная группа уже находится в Объединенных Арабских Эмиратах, где уже завтра, 10 ноября, начнутся переговоры.

Атаки РФ на мосты в Киеве: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве частично возобновили движение по Северному мосту. Мэр Киева сообщил, что автобусы также будут курсировать по мосту. Кличко рассказал, что ученые провели техническое обследование сооружения, и по его результатам движение разрешили возобновить с временными ограничениями. Он добавил, что специалисты работают над введением в ближайшие дни реверсивного движения на мосту Патона – для увеличения его пропускной способности.

Также мы писали, что с 9 ноября в Киеве ввели резервные схемы транспортного сообщения между левым и правым берегами Днепра. Министерство внутренних дел Украины пояснило, что такое решение было принято из-за дополнительных угроз безопасности. В частности, изменения коснутся трех мостов столицы. Подробные схемы проезда будут опубликованы на страницах патрульной полиции. Правоохранители также будут проверять подъезды к мостам и наиболее загруженные дороги.

Вас также могут заинтересовать новости: