'Хоть в Антарктиде': Зеленский готов встретиться с Путиным, - Мельник

Мельник заявил, что Зеленский готов к личной встрече с Путиным в любой точке мира, даже в Антарктиде, однако Москва для переговоров неприемлема.

Президент Украины Владимир Зеленский готов провести личную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в любой точке мира, в том числе даже в Антарктиде. В то же время Москва не может рассчитывать на переговоры в России. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН 9 ноября.

По словам Мельника, трехсторонние переговоры в Абу-Даби могут стать важным шагом к урегулированию войны. Однако без саммита на высшем уровне добиться политического прорыва вряд ли удастся.

Дипломат подчеркнул, что Зеленский готов встретиться с российским лидером при первой же возможности.

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"Именно поэтому президент Украины готов встретиться с Путиным при первой же возможности – будь то во Флориде в декабре, на полях "Группы двадцати" или в любом другом уголке мира, если понадобится – даже в Антарктиде, где угодно, только не в Москве", – заявил постоянный представитель Украины при ООН.

Мельник подчеркнул, что Украина по-прежнему привержена поиску мира, несмотря на продолжающуюся российскую агрессию. В то же время он заявил, что Москва до сих пор рассчитывает сломить волю украинцев и заставить страну капитулировать.

Прямые переговоры с Путиным – последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее президент Зеленский заявил, что российские заявления о готовности провести личные переговоры между лидерами РФ и Украины в Москве носят деструктивный характер.

"Мы не приглашаем Путина в Киев. Во-первых, они в 2022 году без приглашения к нам пришли. Но нет смысла приглашать Путина в Киев, потому что они не приедут. Приглашать для того, чтобы они не приехали, – это деструктивно", – заявил Зеленский.

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