В Черкассах для столичного Евромайдана собирают продукты и вещи

В Черкассах открыли пункты приема продуктов и вещей для Евромайдана в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, помощь митингующим в Киеве собирают на площади возле Черкасского горсовета в установленной сегодня палатке Штаба национального сопротивления, а также в помещении областной организации ВО «Батькивщина».

Активисты штаба просят всех неравнодушных помочь, кто чем может участникам акции протеста.

Черкасчан просят приносить военные палатки, пенопласт на полы и карематы, теплые вещи, в частности шапки, носки, варежки, куртки, обувь, а также столы, стулья, кастрюли, чайники, гвозди, обогреватели, пленки для накрытия палаток, метлы, совки, одноразовую посуду, овощи и фрукты.

Читайте также: Во время Евромайдану на Михайловской площади собрано почти 333 тыс. грн пожертвований

По словам организаторов штаба, черкасчане уже сегодня откликнулись на призыв. В основном приносят посуду и еду.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Черкассах на площади возле Черкасского горсовета установили палатку Штаба национального сопротивления. Возле нее собираются люди, которые поддерживают киевский Евромайдан.