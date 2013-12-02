Азаров заявляет, что готовится план захвата Верховной Рады (обновлено)

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что готовится план захвата Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с иностранными послами сегодня в Киеве.

«Как понимать ситуацию, что сейчас заблокирован доступ людей к зданию Кабинета министров, Министерства экономики, Министерства финансов. Население 46-миллионной страны сейчас, буквально через несколько дней, перестанет получать заработную плату, пенсии, пособия, стипендии. Вы же прекрасно понимаете, что от работы Министерства финансов зависит финансирование всей страны. Какую ответственность берут на себя эти люди, которые обеспечивают сейчас это блокирование? Состоялись сессии областных советов сегодня основных наших областей, в которых проживает три четверти населения Украины. Они приняли решение поддержать курс на евроинтеграцию, решение Президента и правительства. Мы чувствуем поддержку людей и они требуют от нас наведения порядка», - отметил премьер.

По теме: Кабмин продолжают пикетировать около 2 тысяч человек

По его словам, Президент и правительство готовы к диалогу.

«Наш председатель Верховной Рады (Владимир Рыбак — УНИАН) вчера выступил с инициативой проведения таких переговоров. И что мы слышим в ответ? Ультиматумы. Мы знаем, что готовится план захвата Верховной Рады. Мы можем равнодушно к этому относиться?», - сказал глава правительства.

При этом он подчеркнул, что если завтра будет попытка захвата здания парламента, то правоохранительные органы будут действовать в рамках закона.