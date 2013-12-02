Азаров: То, что происходит сегодня - это признаки государственного переворота (обновлено)

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что происходящее в стране имеет признаки государственного переворота.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с иностранными послами сегодня в Киеве.

«Во всех европейских странах существует ответственность за препятствование деятельности государственных учреждений. Так что давайте разделим мирные демонстрации, к которым никто не собирается применять насилие, и блокирование работы государственных учреждений. Последнее нельзя назвать мирной демонстрацией. Это все признаки государственного переворота», - сказал Азаров.

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Он подчеркнул, что это очень серьезная ситуация, поэтому украинскому руководству хотелось бы, чтобы люди не испытывали ощущение вседозволенности.

«И мы хотели бы, чтобы вы их удержали от вседозволенности. Вы на них имеет очень большое влияние», - сказал глава правительства, обращаясь к послам.