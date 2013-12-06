Кличко заявляет, что после разгона Евромайдана судьба 14 человек остается неизвестной

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа», об этом он сказал сегодня в комментарии журналистам в Верховной Раде.

По его словам, действия режима Президента Виктора Януковича не только повлекли общественные протесты, но и привели к массовому избиению и задержанию граждан Украины и даже смерти человека на Майдане.

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“Сегодня, когда сотни тысяч людей по всей стране протестуют против отказа власти от евроинтеграции, избиения людей и игнорирования их прав, власть Януковича делает вид, что ничего не происходит, и наоборот, усиливает репрессии и запугивает людей. Этот режим виновен не только в избиении и задержании людей, которые вышли на мирный протест. Сторонники этого режима в участках издеваются над задержанными. А сейчас на мирном майдане нашли труп. Настораживает одно: два дня назад о том, что на Майдан подбросят труп, “предупреждал” депутат-регионал”, - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что людей, которые считались пропавшими, могут держать в отделении токсикологии больницы на Братиславской, 3.