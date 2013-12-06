Кличко заявляет, что после разгона Евромайдана судьба 14 человек остается неизвестной
Лидер “УДАРа” Виталий Кличко заявляет, что 14 человек, которые вышли выразить свою поддержку евроинтеграции, до сих пор остаются пропавшими без вести после силового разгона Майдана 30 ноября
Как сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа», об этом он сказал сегодня в комментарии журналистам в Верховной Раде.
По его словам, действия режима Президента Виктора Януковича не только повлекли общественные протесты, но и привели к массовому избиению и задержанию граждан Украины и даже смерти человека на Майдане.
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“Сегодня, когда сотни тысяч людей по всей стране протестуют против отказа власти от евроинтеграции, избиения людей и игнорирования их прав, власть Януковича делает вид, что ничего не происходит, и наоборот, усиливает репрессии и запугивает людей. Этот режим виновен не только в избиении и задержании людей, которые вышли на мирный протест. Сторонники этого режима в участках издеваются над задержанными. А сейчас на мирном майдане нашли труп. Настораживает одно: два дня назад о том, что на Майдан подбросят труп, “предупреждал” депутат-регионал”, - подчеркнул Кличко.
Ранее сообщалось, что людей, которые считались пропавшими, могут держать в отделении токсикологии больницы на Братиславской, 3.