В Украине завтра будут действовать графики отключений: у кого не будет света

Отключения будут состоять из 2–4 очередей, что будет соответствовать продолжительности от 8 до 16 часов в сутки.

Завтра, 10 ноября, в некоторых областях Украины будут действовать круглосуточные плановые отключения электроэнергии.

Как сообщает "Укрэнерго", для промышленности будут действовать графики ограничения мощности, а для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 2 до 4 очередей, что означает отключение от 8 до 16 часов в сутки).

"Причина – последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев", – говорится в сообщении.

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В "Укрэнерго" добавили, что актуальные графики отключений следует проверять на официальных страницах облэнерго конкретного региона.

Обновлено в 20:28

График отключений – Сумская область

По данным "Сумыоблэнерго", завтра, 10 ноября, в Сумах и области будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго". Электричество будет отсутствовать, в зависимости от группы, от 12 до 16 часов.

График отключений – Харьковская область

Во вторник, 10 ноября, в течение суток в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений.

Часы отсутствия электроснабжения, в зависимости от очереди, будут следующими:

1.1 00:00–01:30; 06:00–12:00; 15:30–22:00

1.2 00:00–01:30; 06:00–12:00; 15:30–22:00

2.1 00:00–01:30; 06:00–12:00; 15:30–22:00

2.2 00:00–01:30; 08:00–12:00; 15:30–22:00

3.1 00:00–05:00; 08:30–15:30; 19:00–24:00

3.2 00:00–05:00; 08:30–15:30; 19:00–24:00

4.1 01:30–05:00; 08:30–15:30; 19:00–24:00

4.2 01:30–05:00; 08:30–15:30; 19:00–24:00

5.1 01:30–08:30; 12:00–19:00; 22:00–24:00

5.2 01:30–08:30; 12:00–19:00; 22:00–24:00

6.1 05:00–08:30; 12:00–19:00

6.2 05:00–08:30; 12:00–19:00

График отключений – Полтавская область

В Полтавской области завтра также будут отключать электроэнергию в течение всего суток. Периоды отключений по очередям:

1.1 – 04:00–07:30, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–24:00

1.2 – 00:00–00:30, 04:30–08:30, 10:30–14:30, 16:30–20:30, 22:30–24:00

2.1 – 00:00–01:00, 05:00–09:00, 11:00–15:00, 17:00–21:00, 23:00–24:00

2.2 – 00:00–01:30, 05:30–09:30, 11:30–15:30, 17:30–21:30, 23:30–24:00

3.1 – 00:00–02:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00

3.2 – 00:00–02:30, 06:30–10:30, 12:30–16:30, 18:30–22:00

4.1 – 00:00–04:00, 07:00–11:00, 13:00–17:00, 19:00–22:00

4.2 – 00:30–04:30, 07:30–11:30, 13:30–17:30, 19:30–22:30

5.1 – 01:00–05:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–23:00

5.2 – 01:30–05:30, 08:30–12:30, 14:30–18:30, 20:30–23:30

6.1 – 02:00–06:30, 09:00–13:00, 15:00–19:00, 21:00–24:00

6.2 – 02:30–07:00, 09:30–13:30, 15:30–19:30, 21:30–24:00

Отключения света в Украине – другие новости

В Киеве местами дома остаются без света по несколько суток. Россия атакует распределительные подстанции, повреждение которых может приводить к отключениям сразу в нескольких микрорайонах, а постоянные воздушные тревоги затрудняют работу ремонтных бригад, рассказал УНИАН энергетический эксперт Станислав Игнатьев.

6 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что в Киеве самая тяжелая ситуация с энергоснабжением по всей стране. По его словам, достигнута договоренность с Германией и Испанией о поставках необходимых генераторов, кабелей и другого оборудования.

В ночь на 7 ноября в результате вражеского обстрела были повреждены энергообъект ДТЭК в Киевской области и подстанции "Укрэнерго", через которые электроэнергия с АЭС поступает в Киев, область и другие регионы центральной Украины.

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