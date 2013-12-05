Милиция дала митингующим 5 дней, чтобы разблокировать Кабмин

Как передает корреспондент УНИАН, Мазан отметил, что по истечение этого срока милиция будет принимать меры относительно блокирования здания. При этом он не уточнил, о каких именно мерах идет речь.

Как сообщал УНИАН, в Киеве вторую неделю проходят многотысячные акции против политики украинской власти. 1 декабря активисты Евромайдана зашли в Дом профсоюзов и здание Киевской городской государственной администрации, где находятся до сих пор.

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Активисты заявили, что в помещении КГГА проходят Общие собрания киевлян и встречи народных депутатов с избирателями. В здании КГГА продолжает работать пункт обогрева и медицинской помощи участникам массовых протестов.

4 декабря глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов заявил, что власть не имеет претензий к людям из числа участников акции протеста, которые находятся в здании КГГА. С 1 декабря в столичном Доме профсоюзов работает круглосуточный пресс-центр Штаба национального сопротивления, пресс-центр для журналистов и открыт Координационный центр правовой защиты.

4 декабря Федерация профсоюзов Украины заявила, что работает в штатном режиме и оказывает помощь участникам антиправительственной акции.