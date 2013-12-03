Рыбак объявил о выходе из фракции Жвании и Богословской

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рыбак сообщил на заседании парламента.

Рыбак сообщил, что других заявлений о выходе из фракций не поступало.

Как сообщал УНИАН, ночью 30 ноября «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве: 35 участников акции были задержаны, 35 избитых участников акции обратились к врачам за помощью.

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Это вызвало возмущение граждан – и собрало массовые акции протеста в Киеве и других городах государства.

В тот же день народный депутат Богословская после силового разгона Евромайдана заявила о выходе из фракции и Партии регионов.

Другой народный депутат из фракции Партии регионов Виктор Бондарь заявил, что еще часть депутатов могут выйти из парламентской фракции ПР.

Позже стало известно, что Жвания также вышел из фракции Партии регионов.