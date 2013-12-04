Возле ВР и Кабмина продолжаются митинги
13:28, 04 декабря 2013Политика
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Возле Верховной Рады Украины продолжается митинг в поддержку власти, а возле Кабинета министров - против действий власти и за отставку правительства.
Как передает корреспондент УНИАН, в обоих митингах теперь участвуют по несколько сотен человек.
Митингующие, которые поддерживают власть, слушают выступления активистов со сцены, которая расположена со стороны возле ВР.
А участники акции против власти просто стоят у здания правительства, перед металлическими щитами, которыми загражден въезд во двор перед Домом правительства.
Возле Кабмина не звучат никакие лозунги, нет депутатов. Активисты держат флаги Украины и флаги ВО “Свобода”.
Кроме того, здания ВР и правительства все еще окружены автомобилями милиции, однако на улице нет большого количества работников спецподразделений милиции.
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