Возле ВР и Кабмина продолжаются митинги

Как передает корреспондент УНИАН, в обоих митингах теперь участвуют по несколько сотен человек.

Митингующие, которые поддерживают власть, слушают выступления активистов со сцены, которая расположена со стороны возле ВР.

А участники акции против власти просто стоят у здания правительства, перед металлическими щитами, которыми загражден въезд во двор перед Домом правительства.

Возле Кабмина не звучат никакие лозунги, нет депутатов. Активисты держат флаги Украины и флаги ВО “Свобода”.

Кроме того, здания ВР и правительства все еще окружены автомобилями милиции, однако на улице нет большого количества работников спецподразделений милиции.