Повод для уличных протестов исчерпан - Азаров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание правительства.

«То, что стало поводом для уличных протестов, на сегодня исчерпано», - сказал Азаров.

Он добавил, что «остается необходимая для европейского государства работа по обеспечению стабильного экономического развития».

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«Исполнительная власть работает бесперебойно и контролирует ситуацию в стране. Никаких сбоев, к счастью, не случилось, невзирая на блокирование работы органов власти», - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября ночью «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве.

В воскресенье, 1 декабря, в Украине состоялась самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой лишь в Киеве приняли участие более полмиллиона человек.

Однако 1 декабря провокаторы устроили столкновения под Администрацией Президента Украины, в результате которых пострадали почти 200 участников акции протеста и, по данным МВД, 140 правоохранителей. При этом во время последних акций протеста от рук правоохранителей пострадали более 40 украинских и зарубежных журналистов.

Акции протеста продолжаются.