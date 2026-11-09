Россия вновь обстреляла Трипольскую ТЭС: 'Центрэнерго' показало последствия (фото)

В течение короткого времени противник применяет против одного объекта различные виды вооружения, в частности баллистические ракеты и реактивные дроны.

Россия вновь атаковала Трипольскую ТЭС, последствия обстрелов чрезвычайно серьезны, сообщает "Центренерго".

Отмечается, что с конца сентября Россия существенно увеличила интенсивность обстрелов Трипольской ТЭС и изменила тактику их проведения. Враг применяет, в частности, баллистические ракеты и реактивные ударные дроны.

"На Трипольской ТЭС сооружены защитные сооружения. В то же время характер российских атак существенно изменился. В течение короткого времени враг может применять против одного объекта различные виды вооружения, в частности баллистические ракеты и реактивные дроны. Это создает новые вызовы для защиты энергетической инфраструктуры", – отметил генеральный директор ПАО "Центрэнерго" Сергей Исаченко.

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В компании отметили, что последствия российских обстрелов чрезвычайно серьезны, однако говорить о конкретных масштабах разрушений пока преждевременно.

"После детального обследования поврежденного оборудования и инфраструктуры можно будет оценить ущерб и определить объемы необходимых восстановительных работ", – говорится в сообщении.

Российские атаки на энергетику Украины

В течение суток российские войска в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины, в результате чего часть потребителей в 12 регионах осталась без электричества.

Член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Козырь сообщал, что враг целенаправленно наносит удары по пяти подстанциям напряжением 330 кВ, которые образуют энергетическое кольцо Киева и обеспечивают передачу электроэнергии в столицу.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал УНИАН, что основной причиной сложной ситуации с электроснабжением в Киеве и других регионах являются российские удары по высоковольтным подстанциям, через которые электроэнергия передается между областями.

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