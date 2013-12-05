Кравчук рассказал, при каких условиях люди могут уйти с Майдана

Первый Президент Украины Леонид Кравчук считает, что сложность Майдана сегодня заключается в том, что там нет одного лидера, которого бы люди слушали.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

“Майдан никто не сзывал. Люди сами пришли. И сегодня, когда их спрашивают: “Сколько вы будете здесь находиться?”, то ответа приблизительно два: “Сколько хочу”, а другие отвечают: “Пока не добьемся своих целей”. Это говорят участники Майдана. И то, что, скажем, на Майдан пришла оппозиция и три лидера оппозиции – это совсем не значит, что они ее сзывали. Сложность Майдана сегодня в том, что нет одного лидера, которого бы слушал Майдан. Почему Майдан 2004 году не пошел в Кабинет Министров, Верховную Раду, в Администрацию Президента и не блокировал? Потому что Майдан слушал Ющенко. Он был авторитетом на Майдане, и когда он говорил, что не нужно этого делать, то Майдан его слушал. Сейчас нет такого авторитетного лидера, которого могли бы послушать и поэтому это - опасность”, - сказал Кравчук.

По поводу того, как долго люди могут стоять на Майдане, Кравчук сказал следующее: “Если мы предложим наказать тех, кто виноват, начнем общенациональный круглый стол, предпримем реальные шаги к подготовке подписания евроассоциации, тогда Майдан сам разойдется и его распускать не нужно”.